MZ세대 직원과 하이파이브… 정기선 HD현대 회장의 소통

방금 들어온 뉴스

MZ세대 직원과 하이파이브… 정기선 HD현대 회장의 소통

이성진 기자
이성진 기자
입력 2025-12-23 23:48
수정 2025-12-23 23:48
이미지 확대
정기선(가운데) HD현대 회장이 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 MZ 직원들과 기업문화 개선 아이디어 공유회인 '하이파이브 데이'(HI-5 DAY)를 진행하고 있다. 2025.12.23 HD현대 제공
정기선(가운데) HD현대 회장이 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 MZ 직원들과 기업문화 개선 아이디어 공유회인 ‘하이파이브 데이’(HI-5 DAY)를 진행하고 있다. 2025.12.23
HD현대 제공


정기선 HD현대 회장이 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 170여명의 MZ세대 직원들을 만나 기업문화 개선 아이디어 공유회인 ‘하이파이브 데이’(HI-5 DAY)를 진행했다.

하이파이브 데이는 정 회장 등 최고경영자(CEO)와 직원들 간 직접 소통을 통해 상호 존중의 시간을 갖자는 취지로 기획됐다. 이날 행사는 우수 현장 개선사항을 공유한 뒤 정 회장과 직원들이 서로 궁금한 사항을 자유롭게 묻고 답하는 식으로 약 4시간에 걸쳐 진행됐다.

정 회장은 “HD현대의 강점은 어떻게든 해내는 실행력과 추진력”이라며 “이를 유지하며 소통하고 서로의 이야기에 귀 기울이는 것이 더 나은 조직문화를 이끌 것”이라고 말했다.

이성진 기자
2025-12-24 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
