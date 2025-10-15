한화, APEC 성공 기원 축포 5만발 쏜다

갈라 만찬 때 불꽃·드론쇼 선봬

안전·환경 관리 행사 비용 지원

한화그룹이 이달 말 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’의 성공적 개최를 위해 전사적 지원에 나선다고 14일 밝혔다.한화는 APEC 정상회의 공식 후원자로 참여해 오는 31일 열리는 갈라 만찬에서 불꽃·드론쇼를 선보일 예정이다.5만발의 불꽃과 2000여대의 드론을 활용해 경주 밤하늘을 수놓는 이번 공연은 신라 천년의 전통과 첨단 ICT 기술을 결합해 ‘미래로 나아가는 대한민국’을 표현한다.한화는 불꽃·드론 연출을 비롯해 안전과 환경 관리 행사 비용도 지원한다. 한화는 1986년 서울 아시안게임과 1988년 올림픽, 2005년 부산 APEC 정상회의, 2018년 평창 동계올림픽 등 국제 행사에서 불꽃쇼를 연출해 왔다.또 한화는 APEC 기간 열리는 ‘APEC 최고경영자(CEO) 서밋’의 다이아몬드 후원자로 참여해 방산과 에너지 분야 기술력을 소개한다.