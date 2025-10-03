한복 입은 박보검, 뉴욕 타임스스퀘어에

추석 맞아 6일 전광판에 한복 홍보

서울·도쿄·파리·밀라노에서도 공개

이미지 확대 배우 박보검이 추석 명절을 맞아 한복의 아름다움을 담은 화보를 공개한다.

2025-10-03 32면

한복을 입은 배우 박보검(32)이 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 장식한다.문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 한복 홍보사업인 ‘한복 웨이브’의 일환으로 제작한 박보검 한복 화보 영상을 추석 당일인 오는 6일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어 전광판에 공개한다고 2일 밝혔다.같은 날 서울 명동 신세계스퀘어를 비롯해 이탈리아 밀라노 두오모 광장, 일본 도쿄 신주쿠, 프랑스 파리 시타디움 코마르탱의 전광판에도 영상이 공개된다.화보 영상과 함께 6일부터 문체부와 공진원 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 화보 사진과 인터뷰 영상도 확인할 수 있다. 다음달 15일부터 내년 2월 11일까지 옛 서울역사인 문화역서울284에서 열리는 ‘고혹의 선, 위엄의 결’ 전시에서는 박보검이 실제 착용했던 한복을 볼 수 있다.