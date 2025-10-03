李대통령이 ‘항공기 유도원’ 역할… 경주 APEC 홍보영상 ‘깜짝 등장’

“국제사회에 복귀한 대한민국 표현”

한옥 한식당에 ‘회원’ 모이는 내용

지드래곤 주연에 박지성 등 출연

이미지 확대 2일 공개된 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 영상에 2초간 깜짝 출연한 이재명 대통령의 모습.

APEC 홍보 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2일 공개된 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 영상에 2초간 깜짝 출연한 이재명 대통령의 모습.

APEC 홍보 영상 캡처

2025-10-03 32면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 지드래곤(GD) 등 한국을 대표하는 각계 스타들과 이재명 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 세계에 알리는 영상에 등장했다.APEC 정상회의 준비기획단은 2일 영화감독 박찬욱, 축구선수 박지성, 셰프 안성재, 걸그룹 아이브의 장원영, DJ 페기 구가 등장한 특별 홍보 영상을 공개했다.홍보 영상은 뉴욕 페스티벌 등에서 수상한 ‘돌고래유괴단’의 신우석 감독이 연출을 맡았고 APEC 2025 코리아 홍보대사인 지드래곤이 주연으로 출연했다. 한국을 상징하는 한옥 외관을 한 퓨전 한식당에 APEC 회원들이 모이는 내용으로 ‘세계가 경주로 모인다’는 메시지를 담아 냈다.영상 중간에는 이 대통령이 경주로 향하는 항공기 지상 이동을 안내하는 항공기 유도원 역할로 2초간 깜짝 출연하기도 했다.이 대통령이 양손에 경광봉을 들고 각국 항공기를 대한민국 항공기 뒤로 정리하는 장면으로, APEC 회원 정상들이 경주에 모이는 모습을 표현했다. 외교부는 “혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현”하는 것이라고 설명했다.이번 영상에는 제작을 위한 최소한의 실비만 지원됐고 제작진과 출연진 모두 출연료 없이 참여해 국가적 행사에 뜻을 함께했다고 외교부는 전했다.이 대통령은 인스타그램에 “이제부터 진짜 #주차관리남. 감독님 이거 맞아요?”라는 글과 함께 용산 대통령실에서 항공기 유도원 복장을 한 채 영상 촬영을 하던 모습이 찍힌 사진 7장을 올리기도 했다. 이 대통령은 ‘#GD #박찬욱 #박지성 #페기구 #안성재 #장원영 그리고…#이재명 #레츠고’라는 해시태그도 붙였다.