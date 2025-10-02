“화해할 수 없는 차이”… 니콜 키드먼 19년 만에 파경

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“화해할 수 없는 차이”… 니콜 키드먼 19년 만에 파경

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2025-10-01 17:57
수정 2025-10-01 20:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“결혼 지키고 싶었지만 배신감”
가족 구성원 험담 않기로 합의

이미지 확대
니콜 키드먼. 로이터 연합뉴스
니콜 키드먼. 로이터 연합뉴스


호주 출신 할리우드 배우 니콜 키드먼(58)이 컨트리 가수인 남편 키스 어번(58)과 결혼 19년 만에 결별했다.

피플지는 지난달 30일(현지시간) 키드먼이 어번과의 이혼 소송을 제기했으며, 사유로는 ‘화해할 수 없는 차이’를 들었다고 보도했다. 피플은 소식통을 인용해 “키드먼은 결혼 생활을 지키고 싶었고 자신이 해낼 수 있다고 믿었지만, 상처받은 데다 배신감을 느끼고 있다”면서 키드먼은 결코 가볍게 결정을 내리지 않았다고 전했다.

키드먼은 1990년 할리우드 스타인 톰 크루즈와 결혼했으나 2001년 이혼했으며, 어번과의 사이에 두 딸 선데이 로즈(17)와 페이스 마거릿(14)을 뒀다. 키드먼은 연간 306일, 어번은 59일을 자녀들과 보내기로 하는 양육 계획에 합의한 것으로 이혼 소장에 명시됐다. 이미 별거 중인 두 사람은 가족 구성원에 대해 험담하지 않기로 합의했으며 키드먼은 지난달 6일, 어번은 지난 8월 29일 소장에 서명했다.

키드먼은 2013년 잡지 인터뷰에서 크루즈와의 결혼 생활은 ‘도취’였지만 어번과는 ‘진정한 사랑’이라고 말한 바 있다. 키드먼과 어번은 모두 호주 출신으로 2005년 호주인을 기리는 행사에서 만나 이듬해 시드니에서 결혼식을 올렸다. 당시 키드먼은 크루즈와 함께 입양한 딸 벨라(32)와 아들 코너(30)를 키우고 있었다.

윤창수 전문기자
2025-10-02 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로