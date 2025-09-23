가을 문턱 ‘아름다운 하강’ 꿈꾸는 발라드 황제

신승훈 데뷔 35주년 맞아 새 앨범

“인생에 사계절이 있다면 저도 가을을 넘긴 나이가 됐잖아요. 음악에 제 이야기를 담고 싶었습니다.”‘발라드 황제’ 신승훈(59)이 데뷔 35주년을 맞아 새 앨범을 내고 가요계에 컴백했다. 신승훈은 22일 서울 강남의 한 호텔에서 열린 정규 12집 ‘신시얼리 멜로디즈’ 발매 기념 간담회에서 “마음으로부터 완성된 진정성 있는 멜로디로 새 앨범을 채웠다”면서 “과거의 영광을 끄집어내지 않고 현재진행형 가수임을 알리고 싶었다”고 말했다.10년 만에 발매한 신보에는 더블 타이틀 ‘너라는 중력’과 ‘트룰리’를 비롯해 ‘싱어송라이터 신승훈’의 음악적 서사가 오롯이 담긴 11곡이 수록됐다.3년 전부터 앨범 작업을 시작했다는 신승훈은 전곡의 작곡과 프로듀싱에 참여했다. 그는 “사랑과 이별뿐만 아니라 우정, 친구, 엄마 등 다양한 감정에 대한 정의를 내리고 멜로디를 입혀 보고 싶었다”고 강조했다.“세월이 흐르면서 감성이 조금씩 무뎌지다 보니 이번이 전곡을 다 쓸 수 있는 마지막 기회라는 생각이 들었어요. 그만큼 한 곡 한 곡 최선을 다했고 인생의 희로애락을 담았습니다.”데뷔곡 ‘미소 속에 비친 그대’로 스타덤에 오른 신승훈은 ‘보이지 않는 사랑’, ‘그 후로 오랫동안’ 등 수많은 히트곡을 발표했으며 1700만장 이상의 누적 판매고와 7연속 밀리언셀러를 기록했다. 특히 한국인의 감성을 담은 ‘한국형 발라드’로 국민적인 사랑을 받았다.“시대를 관통하는 발라드만의 감성이 있다”고 눈을 빛낸 신승훈은 오는 11월 1~2일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 데뷔 35주년 기념 단독 콘서트 ‘더 신승훈 쇼-신시얼리 35’를 시작으로 해 부산, 대구 등으로 이어지는 전국 투어를 통해 팬들을 만날 예정이다. “앞으로 대중과 더 가깝게 활동하는 등 꾸준히 음악을 하면서 아름다운 하강을 꿈꾸고 있어요. 음악으로 사람들을 위로하는 가수가 되고 싶습니다.”