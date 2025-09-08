머스크, 세계 첫 ‘조만장자’ 오르나

“회사 가치 8배 키우면 1조弗 보상”

11월 주총 통과해야… 반대 움직임도

이미지 확대 일론 머스크(오른쪽) 테슬라 최고경영자(CEO) 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크(오른쪽) 테슬라 최고경영자(CEO)

2025-09-08 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 최대 1조 달러(약 1390조원) 규모의 주식을 지급하는 테슬라의 새 보상안이 공개됐다. 이 방안이 실현되면 그는 ﻿세계 최초로 억만장자를 넘어 ‘조만장자’(Trillionaire)에 오르게 된다.미 ABC 방송은 6일(현지시간) 테슬라 이사회가 금융당국에 제출한 새 보상안이 현실화될 경우 이미 세계에서 가장 부유한 인물인 머스크가 1조 달러 이상을 보유한 조만장자가 될 수 있다고 보도했다. 보상안의 골자는 테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억 2000만여주를 2035년까지 10년간 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급한다는 것이다. 보상안에는 향후 10년간 100만대의 로봇택시 상용화와 100만대의 휴머노이드 로봇 공급을 포함한 일련의 생산 목표도 포함돼 있다.머스크는 향후 10년 내 회사를 현재 가치인 1조 1000억 달러(1528조원)에서 8조 5000억 달러(1경 1810조원)로 끌어올려야 한다는 단서조항도 붙었다. 이는 현재 메타, 마이크로소프트, 구글 모회사인 알파벳의 시장 가치를 합친 것보다 더 높은 수치라고 현지 언론은 짚었다. 이 안건은 오는 11월 6일 테슬라 연례 주총에서 주주 과반의 승인을 얻어야만 유효하다.단계별로 받게 되는 주식의 일부를 현금화하려면 머스크는 최소 7년 반 동안, 주식 전체를 받으려면 10년 이상 테슬라에 재직해야 한다. ﻿머스크의 지분율은 현재 13%에서 향후 보상 주식 취득으로 최대 29%까지 높아지게 된다.이는 법원 판결로 무효화돼 소송 중인 테슬라의 2018년 머스크 보상 패키지(당시 회계상 가치 23억 달러(3조 1950억원))와 비교해도 400배가 넘는 규모다. 하지만 시민단체는 물론 월가에서조차 회의론이 나온다. 니아임팩트캐피털 창립자 크리스틴 헐은 “장기적으로 테슬라에 실질적인 이익이 될 연구개발(R&D)이나 인수합병에 쓰일 수 있는 자금”이라며 이의제기 방안을 고려 중이라고 밝혔다. ﻿