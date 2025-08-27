정달홍 성보엔지니어링 회장 은탑산업훈장

건설의날 기념식서 해외진출 등 성과 인성
정달홍 성보엔지니어링 회장
대한기계설비건설협회 제공
27일 서울시 논현동 건설회관에서 개최된 ‘2025 건설의 날’ 기념식에서 정달홍(사진) 성보엔지니어링 회장이 은탑산업훈장을 받았다.
정 회장은 1984년 대우건설 입사를 시작으로 41년간 건설업 발전에 기여해 왔다. 특히 2006년 인수 당시 매출 20억 원 규모였던 성보엔지니어링을 2022년 기준 매출 1228억 원의 중견기업으로 키웠다.
해외 진출에도 힘썼다. 리비아, UAE, 이라크, 나이지리아, 카타르, 인도, 방글라데시, 베트남 등 해외시장에 진출해 894억 원의 해외 매출을 달성하는 등 국위 선양 및 국가 경제발전에도 힘썼다.
대한기계설비건설협회 제11대 회장 재임시절 기계설비법 활성화에 기여하여 기계설비 유지관리자 및 성능점검업 등의 신수요를 창출했다는 평가를 받고 있다. 정 회장은 “이번 은탑산업훈장은 임직원 모두가 함께 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 기계설비산업의 지속 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
