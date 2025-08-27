김건모, 새달 27일부터 전국투어 콘서트

방금 들어온 뉴스

김건모, 새달 27일부터 전국투어 콘서트

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-08-26 18:06
수정 2025-08-26 18:06
6년 만에 가요계 복귀

가수 김건모
가수 김건모


가수 김건모가 전국투어 콘서트로 6년 만에 가요계에 복귀한다.

공연제작사 아이스타미디어컴퍼니는 김건모가 다음달 27일 부산 KBS홀을 시작으로 대구, 대전, 서울 등을 순회하는 전국투어 ‘김건모.’(KIM GUN MO.)를 펼친다고 26일 밝혔다.

김건모가 활동을 재개하는 것은 성폭행 의혹에 휩싸였던 2019년 이후 6년 만이다. ‘핑계’, ‘잘못된 만남’ 등 다수의 히트곡과 함께 예능 프로그램에서 활약하면서 대중적으로 큰 인기를 누린 김건모는 의혹이 제기된 뒤 모든 활동을 중단했다. 이후 2021년 검찰에서 무혐의 처분을 받았다.

공연제작사는 “김건모가 무대를 떠나 있었지만 음악만큼은 단 한순간도 놓지 않았다는 것이 측근들의 전언”이라면서 “공백기 동안에도 그의 음악은 멈추지 않았다”고 말했다.

이번 투어는 부산 공연 이후 10월 18일 대구, 12월 20일 대전을 거쳐 내년 1월 서울 공연으로 이어진다. 자세한 일정은 추후 공개될 예정이다.
이은주 기자
2025-08-27 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로