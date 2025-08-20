윤정수, 12살 연하 필라테스 강사와 혼인신고

윤정수, 12살 연하 필라테스 강사와 혼인신고

홍지민 기자
홍지민 기자
입력 2025-08-19 17:52
수정 2025-08-19 17:52
올해 초 교제 시작… 11월쯤 결혼식

MC 겸 개그맨 윤정수. 연합뉴스
MC 겸 개그맨 윤정수.
연합뉴스


MC 겸 개그맨 윤정수(53)가 12살 연하의 필라테스 강사와 혼인신고를 하고 부부가 됐다.

윤정수는 지난 18일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’을 통해 구청에서 혼인 신고 절차를 밟은 과정을 공개하며 “엄청 압박이 온다. 잘하고 잘 살아야겠다 싶다. 정신 바짝 차리고 살아야 할 것 같다”고 소감을 전했다. 영상에는 윤정수가 혼인 신고서를 들고 신부를 찾아가 포옹하는 모습도 담겼다.

윤정수는 지난달 방송에서 결혼을 전제로 교제 중인 연인이 있다고 공개했다.

지인으로 알고 지내던 두 사람은 올해 초 교제를 시작했으며 오는 11월쯤 결혼식을 올릴 계획인 것으로 전해졌다.

1992년 SBS ‘개그콘테스트’로 데뷔한 윤정수는 2015~2017년 JTBC ‘님과 함께 시즌2 - 최고의 사랑’에서는 개그우먼 김숙과 가상 부부로 출연해 화제를 모으기도 했다.
2025-08-20 27면
