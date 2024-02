주북한 러 대사 “北 핵실험 가능성…韓, 우크라에 포탄 공급하면 후과”

▲ 북한, ‘고체연료 추진 극초음속 IRBM’ 시험발사 성공

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 미사일총국은 지난 14일 오후 극초음속 기동형 조종 전투부를 장착한 중장거리 고체연료 탄도미사일 시험발사가 성공적으로 진행됐다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 왼쪽부터 2024년 1월 14일에 발사된 고체연료 추진 극초음속 미사일, 2022년 1월과 2021년 9월의 액체연료 추진 극초음속 시험발사 장면. 2024.1.15

