자막은 집어치우고 온몸으로 느껴라…뮤지컬 ‘스쿨 오브 락’[리뷰]

▲ 뮤지컬 ‘스쿨 오브 락’에서 듀이 역을 맡은 코너 글룰리(뒷줄 왼쪽 두 번째)와 영캐스트(학생들)이 메인 넘버(노래)인 ‘Stick it to the man’(권력자에 맞서라)을 부르는 장면. 클립서비스 제공