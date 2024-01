▲ 무셀라

경남FC 제공

▲ 무셀라

경남FC 제공

2023시즌 K리그2 정규리그 4위로 승격 플레이오프(PO)에서 김포FC에 패배, 승강 PO 진출에 실패한 경남FC가 지난 시즌 조지아 1부리그 공동 득점왕을 차지한 공격수 주라비 무셀리아니(24·등록명 무셀라)를 영입했다. 엘리오, 리바스에 ‘조지아 폭격기’ 무셀라까지 영입하면서 외국인 선수 구성을 마친 경남FC이 2024시즌 5년 만에 K리그1 승격에 도전한다.경남FC는 12일 지난 시즌 조지아 1부리그 FC가그라에서 활약했던 공격수 무셀라를 영입했다고 밝혔다.2018년 조지아 프로축구 에로브눌리리가 WTI 조지아 트빌리시에서 데뷔한 무셀라는 2022~23시즌 FC가르가에서 정규리그 31경기를 뛰고 17골(4도움)을 터트려 득점 공동 1위를 차지한 스트라이커다. 특히 정규리그 최종전에서 ‘꼴찌팀’ 슈쿠라 코불레티를 상대로 혼자서 7골 1도움을 기록하는 대활약으로 팀의 9-0 승리를 이끌며 공동 득점왕에도 오르는 기쁨을 맛봤다.175㎝의 키에 몸무게 69㎏인 무셀라는 스피드와 드리블 능력이 좋고, 센터 포워드는 물론 왼쪽 날개와 섀도 스트라이커까지 다양한 포지션을 소화할 수 있다는 게 구단 설명이다.1999년생인 어린 나이에도 140경기 풍부한 경기 경험을 가진 무셀라는 “Now, We Are One Family”라는 첫 입단 소감과 함께 “조지아보다 환경, 시설이 더 좋은 경남FC와 함께하게 되어 행복하다. 내가 우리 팀에 도움될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 전했다.무셀라는 현재 메디컬테스트와 계약서 작성을 완료하고, 팀 훈련에 합류했다.장형우 기자