픽셀스코프, 2023 US 오픈 탁구 챔피언십 AI 무인 생중계

▲ 픽셀스코프 제공

AI 스포츠 생중계 자동화 플랫폼 ‘픽셀스코프’(대표 권기환)가 미국탁구협회(USATT)가 주관하는 2023 US 오픈 탁구 챔피언십(2023 US OPEN Table Tennis Championship, 이하 US 오픈) 경기를 AI를 통해 자동화해 무인 생중계한다고 12일 밝혔다.2023 US 오픈은 오는 16일부터 21일까지 캘리포니아 온타리오 컨벤션 센터에서 진행되는 미국 내 가장 영향력 있는 국제 탁구 대회다. 미국 탁구협회는 이번 대회에서 픽셀스코프의 AI 자동화 생중계 솔루션 ‘픽셀캐스트(Pixelcast)’를 활용해 무인 생중계에 미국 내 최초로 도전한다.‘픽셀캐스트(Pixelcast)’는 인공지능(AI)와 영상처리 기술을 활용해 많은 인력이 필요한 스포츠 생중계 제작을 인력의 도움 없이 자동화하여 운영하고, 기존 방송 수준의 퀄리티를 제공하는 스포츠 생중계 자동화 솔루션이다. 이 기술은 다수의 고속 트래킹 카메라를 통해 선수 및 공의 위치와 움직임을 3차원으로 실시간으로 추적 및 분석하고 이를 활용해 여러 대의 방송 카메라를 AI가 자동으로 제어하게 하는 것이 특징이다.스포츠 경기 상황을 AI가 인지하여 기존 방송사에서 제공하는 중계방송 수준의 결과물을 전문 인력이 없이 자동으로 중계 제작하는 하이엔드 스포츠 생중계 자동화 솔루션을 보유한 회사는 전세계에서 픽셀스코프가 유일하다.픽셀스코프 권기환 대표는 “다양하고 혁신적인 기술이 접목되고 있는 치열한 미국 스포츠 시장에서 픽셀스코프만의 차별화된 기술을 미국탁구협회와 함께 2023 US 오픈 탁구 챔피언십에서 첫 선을 보이게 되어 설레는 마음이 크다.”라며, “순수한 국내 기술로 개발된 픽셀캐스트를 활용해 미국 탁구 팬들은 물론 전 세계의 팬들에게 선보일 다이내믹하고 현장감 있는 라이브 방송을 기대해 달라”라고 밝혔다.한편, 픽셀스코프는 2022 두나무 프로 탁구 리그 전경기를 스포츠 생중계 자동화 솔루션 ‘픽셀캐스트’를 통해 무인 중계한 것을 시작으로 다양한 스포츠 종목에서 자동화 중계를 확장해 나가고 있다. 지난 11월에는 국내 최초로 영국 스포츠 경제지 스포츠프로(SportsPro)가 주관하는 스포츠프로 OTT어워즈(SportsPro OTTAwards)의 “Best use of AI” 수상 후보로 선정됐다.온라인뉴스팀