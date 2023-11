한국농촌경제연구원, K-라이스벨트 주제로 해외 석학 초청 세미나 개최

28~29일 규슈대 이토 쇼이치 교수 초청

한국농촌경제연구원(KREI, 원장 한두봉)은 식량안보 분야 석학인 이토 쇼이치(Ito Shoichi) 일본 규슈대학교 명예교수를 초청해 세미나를 진행한다. 이번 세미나는 연구원 세미나실에서 28일과 29일 이틀에 걸쳐 진행하며, 28일 세미나는 연구원 유튜브 채널에서 생중계한다.28일 오후 4시부터 한국농촌경제연구원 세미나실에서 ‘아프리카 K-라이스벨트 국제세미나’가 열린다. 이날 농림축산식품부의 정용호 국제협력총괄과장이 ‘아프리카 K-라이스벨트 프로젝트(K-Ricebelt Project in Africa)’란 제목으로 발표한다.이어서 규슈대의 이토 쇼이치 명예교수가 ‘JICA의 사하라 이남 지역 쌀을 위한 CARD 프로젝트: 1단계 결과 및 이슈(JICA’s CARD Project for Rice in Sub-Sahara: The Results of Phase 1 and Issues)라는 제목으로 발표한다.마지막 발표자인 세계식량농업기구(FAO)의 다리오 치폴라(Dario Cipolla) 모잠비크 선임기술자문관이 ‘모잠비크의 e-바우처 프로그램(e-Voucher Program in Mozambique)’이란 제목으로 발표하고 질의응답 시간을 갖는다.29일 오전 10시 30분부터는 ‘KREI 세계석학 세미나’가 열린다. 이토 쇼이치 교수가 ‘미국과 일본의 쌀 실태 및 과제(Contemporary U.S. and Japan Rice Situation and Challenges)’이라는 주제로 발표하고 질의응답이 이어질 예정이다.한두봉 원장은 “K-라이스벨트 사업을 통해 아프리카 국가들에게 한국의 식량 시스템을 전수하는 것을 넘어, 세계 식량위기 극복에 주도적인 역할을 하기 위한 방안을 함께 생각해보는 시간이 가졌으면 한다”라고 세미나 개최 취지를 밝혔다.온라인뉴스팀