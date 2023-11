“한국 여자 다 ××할 거야” 전광판 테러…백화점 측, 고소 예고

▲ 지난 14일 오후 10시쯤 롯데백화점 외벽 전광판에 “나 한국 여자 다 강간할 거야”라는 문구가 등장했다. 같은 뜻의 ‘I’m going to rape every women in Korea‘라는 영어 문장도 함께 노출됐다. 온라인 커뮤니티