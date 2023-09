오세훈 시구하고 류현진 포구하고…토론토 ML 경기서 ‘SEOUL, MY SOUL’ 알려

▲ 오세훈(가운데) 서울시장이 지난 16일 오후(현지시간) 캐나다 토론토 로저스센터에서 펼쳐진 토론토 블루제이스와 보스턴 레드삭스의 경기에서 시구를 한 뒤 류현진(오른쪽) 선수와 기념촬영을 하고 있다. 토론토 블루제이스 제공

▲ 오세훈 서울시장이 지난 16일 오후(현지시간) 캐나다 토론토 로저스센터에서 펼쳐진 토론토 블루제이스와 보스턴 레드삭스의 경기에서 마운드에 올라 힘차게 시구를 하고 있다. 토론토 블루제이스 제공

현역 메이저리거 류현진 선수의 소속팀인 토론토 블루제이스의 홈구장 로저스센터가 서울의 새 도시 브랜드 ‘서울 마이 소울(SEOUL, MY SOUL·마음이 모이면 서울이 됩니다)’로 물들여졌다.17일 서울시에 따르면 북미 출장 중인 오세훈 시장은 지난 16일 오후(현지시간) 캐나다 토론토 로저스센터에서 펼쳐진 토론토 블루제이스와 보스턴 레드삭스의 경기에 시구자로 나섰다.이번 시구는 ‘한국-캐나다 수교 60주년’을 기념하기 위해 마련된 행사로, 지난 8월 발표된 ‘SEOUL, MY SOUL’을 해외 현지에서 처음으로 알리는 자리였다.시구 이벤트에 앞서 대형 전광판에는 ‘내 마음과 영혼을 흔들 정도로 매력적이고 행복하고 뭔가 즐거운 일이 벌어질 듯한 도시’를 주제로 한 서울의 다양한 매력을 담은 홍보영상이 송출됐다. 로저스센터에 모인 4만여명의 캐나다 관중들은 ‘살고 싶은 도시 서울’을 생생한 영상으로 접했다.잠시 뒤 오 시장은 5번 등번호에 성 영문 이니셜 ‘OH’가 적힌 파란색 바탕의 블루제이스 유니폼을 입고 관중들의 박수를 받으며 마운드에 올랐다. ‘SEOUL, MY SOUL’이 새겨진 글러브를 낀 채였다.이윽고 포수석에 앉은 류 선수를 향해 ‘글로벌 도시경쟁력 톱5 서울’의 염원을 담아 공을 힘껏 던졌다. 시구를 마치고 오 시장은 류 선수에게 격려 인사를 전했고, 류 선수는 사인볼을 오 시장에게 선물했다. 오 시장은 “류 선수에게 ‘여기에 와서 보니 더 반갑다’고 인사했다”고 말했다.시는 ‘SEOUL, MY SOUL’ 알리기 행사도 진행했다. 야구장을 찾은 관객들이 ‘SEOUL, MY SOUL’을 자연스럽고 친근하게 접할 수 있도록 경기 시작 전 로저스센터 외부에서 서울 홍보관을 운영했다. 시 대표 비보이단 ‘갬블러크루’의 퍼포먼스, 즉석 퀴즈 이벤트 등 다양한 볼거리와 즐길거리로 채워졌다.오 시장도 ‘SEOUL, MY SOUL’이 새겨진 흰색 후드티를 입고 가볍게 춤을 췄다. 댄서들은 물론 퍼포먼스를 지켜보던 외국인들과 하이파이브를 하기도 했다.이두걸 기자