31일 오전 인천시 중구 파라다이스시티에서 열린 ‘2023 파라다이스 아트랩 페스티벌’에서 취재진이 뱅크시의 대표작 ‘사랑은 쓰레기통에’(Love is in the Bin)를 관람하고 있다.이 자리에서 변경된 작품명 ‘Girl without Balloon’(2021)을 전 세계 최초 발표했다. 뱅크시(Banksy)는 영국의 화가, 그래피티 아티스트, 사회운동가, 다큐멘터리 감독으로 스스로를 ‘예술 테러리스트’라고 칭하는 정체 불명의 작가이다.온라인뉴스팀