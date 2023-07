“희망은 끝이 없죠” 이루마의 선율이 전하는 따뜻한 위로

▲ 이루마. 마인드테일러뮤직 제공

“끝을 통해 다시 시작할 수도 있잖아요. 희망을 갖는 일에 대해 절대 그만두지 말라, 희망은 끝이 없다는 의미를 담았습니다.”‘논엘라 피네’(non è la fine). 이탈리어로 ‘끝이 없는’이란 의미다. 이루마의 곡 제목이자 지난 5월 2년 만에 유니버설뮤직을 통해 발매한 새 앨범의 제목이기도 하다.최근 전화로 만난 이루마는 “지금까지 살면서 우여곡절이 많았고 안 좋은 일이 산 넘어 산이어서 나도 모르게 ‘끝이 없다’는 말이 나오더라”고 떠올리며 “부정적 의미처럼 시작됐는데 이걸 긍정적인 느낌으로 말을 한다면 어떤 느낌일까 생각했다”고 말했다. 끝없이 기다리기보다는 끝이 있어야 다시 시작할 수 있다는 희망에 대한 자각이 새로운 곡을 쓸 수 있는 힘이 됐다.앨범 수록곡 ‘when it snows in May’(5월에 눈이 내릴 때), ‘la bianca primavera’(이탈리어로 하얀 봄)의 제목에서 알 수 있듯 이루마는 희망이 느껴지는 따뜻한 계절을 연주한다. 이루마는 “‘when it snows in May’를 쓸 때는 겨울이라 눈 내리는 풍경도 보게 됐는데 눈이 벚꽂이면 어떨까 생각했던 걸 표현했다”면서 “‘la bianca primavera’는 눈 내린 봄을 상상했다”고 말했다. 겨울에서 봄으로 이어지는 그 순간을 이루마 특유의 감성으로 풀어내 듣는 이들의 마음에 따뜻한 위로를 전한다.이번 앨범이 나오기까지 팬데믹의 경험을 빼놓을 수 없다. 다른 예술가들과 마찬가지로 팬데믹은 이루마에게도 어려운 시간이었다. 콘서트를 할 수 없으니 관객들을 만날 일도 요원했다. 작업실만 오갔다는 그는 “접촉이 많이 없으니까 나를 자극할 수 있는 게 없더라”면서 “어디 가고 싶을 땐 걸어 다니는 영상을 보며 랜선여행을 했다”고 웃었다.그러나 한편으로 접촉의 단절은 자신의 음악을 들어주는 이들에 대한 소중함을 느끼는 계기가 됐다. 이루마는 “많이 들어주시니 제가 지금까지 음악활동을 할 수 있는 것”이라며 “이렇게 많은 분이 좋아해 줄 수 있는 음악을 쓰는 게 어떻게 보면 제 사명이다. 사람들이 듣고 즐기고 연주도 할 수 있는 음악을 더 써야 한다고 생각한다”고 말했다.지금처럼 한류가 인기를 얻기 전부터 세계인들의 마음을 사로잡았기에 팬들의 소중함을 누구보다 잘 아는 그다. 이루마는 “정말 행복하고 아직도 신기하다. 전혀 모르는 생소한 국가의 팬들에게도 이메일이 올 때도 있다”고 말했다. ‘너무 흔하게 연주된다’는 비판은 이루마에게 오히려 자극이 되기도 한다. 이루마는 “저의 음악적 세계관을 단정 짓는 분들도 있지만 그래서 새롭고 더 좋은 음악을 써야겠다는 마음이 생긴다”고 밝혔다.“좋은 음악을 남겨 사람들이 더 많이 공감할 수 있게 하고 싶다”며 더 좋은 음악에 대한 끝 없는 욕심을 드러낸 그는 언젠가는 보다 다양한 장르에 도전하고 싶은 꿈도 숨기지 않았다. 이루마는 “팝이 될 수도 있고 현대음악이 될 수도 있고 편안한 연주 음악이 될 수도 있다. 장르는 안 가리고 안 따지고 많은 곡을 쓰고 발표하고 싶다”고 전했다.이루마는 지난달 바티칸에 초청돼 프란치스코 교황과 만나기도 했다. 올해 연말에는 호주 오페라 하우스 공연을 포함해 오세아니아 순회공연을 앞두고 있다. 내년에는 유럽과 한국 무대도 오를 예정이다.이루마는 “많은 분이 피아노 솔로 위주의 공연을 생각하시니까 좀 더 악기가 풍성한 공연을 계획하고 있다”면서 “이번 앨범을 비움이 목적이라고 했는데 그 이유 중 하나가 다음에 완성 버전을 들려드리고 싶어서다. 나중에 더 다양한 느낌으로 완성된 버전을 들려드리고 싶다”는 계획을 전했다.류재민 기자