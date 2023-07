국립발레단 수석 박슬기 창작 안무작 일본 간다

▲ 박슬기. 국립발레단 제공

▲ ‘Quartet Of The Soul’ 공연 장면. 국립발레단 제공

국립발레단 수석무용수 박슬기의 창작 안무작이 일본 무대에 오른다.국립발레단은 3일 “박슬기의 첫 안무작인 ‘Quartet Of The Soul’이 도쿄시티 갈라 공연에 초청돼 15~16일 양일간 도쿄시티발레단 55주년 기념 ‘트리플 빌’에서 공연된다”고 전했다. ‘Quartet Of The Soul’은 2016년 국립발레단 안무가 육성 프로젝트인 ‘KNB 무브먼트 시리즈’에서 발표된 작품이다.이 작품은 아르헨티나 작곡가 아스토르 피아졸라의 음악 ‘Adios Nonino’를 사용해 네 명의 무용수가 각각 피아노, 바이올린, 첼로, 클라리넷이 되어 탱고 음악이 가진 고독함, 관능미, 서정성과 경쾌함을 표현한다. 국립발레단의 ‘Back to the future’(2017), ‘History of KNB Movement Series’(2020·2022) 무대와 리움미술관과의 협업 무대 등에 올랐다.박슬기는 “‘Quartet Of The Soul’은 제가 ‘KNB 무브먼트 시리즈’에서 처음 안무해 무용수로도 참여했던 작품인데 한국이 아닌 다른 나라에 알릴 수 있는 계기가 주어져서 영광스럽게 생각한다. 앞으로도 ‘KNB 무브먼트 시리즈’에서 만들어졌던 우리 안무가들의 좋은 작품들도 여러 나라에 선보일 수 있는 장들이 많이 생기길 바란다”고 전했다.강수진 단장은 “이번 일본 초청 공연은 ‘KNB 무브먼트 시리즈’에서 목표한 우리의 도전이 결코 무모함이 아니었음을 보여주는 좋은 성과이며 안무가들로 변신한 무용수들의 창의력과 열정, 신선함이 국내외에서 인정받고 있다는 것을 다시 한번 입증하는 계기가 됐다”면서 “앞으로도 다방면으로 단원들의 예술적 성장을 지원하고, 대한민국 발레의 발전을 위한 국립발레단의 역할을 수행하고자 한다”고 말했다.이번 도쿄시티발레단 갈라 공연에서는 박슬기와 허서명, 변성완, 조연재가 각각의 악기가 되어 무대에 오를 예정이다.류재민 기자