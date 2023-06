파키스탄 경찰 “그리스 침몰 난민선에 자국민 최소 209명 탑승”

▲ Dozens drown in deadliest migrant shipwreck off Greece this year

침몰하기 직전 그리스 해안경비대가 포착한 난민선의 모습. 수백명의 사람이 발 디딜 틈도 없이 빼곡히 갑판 위에 서 있다.

로이터 연합뉴스