주목받는 김건희 여사의 키링 메시지[포토多이슈]

▲ ‘BUSAN IS READY’와 ‘HIP KOREA’ 키링 준비한 김건희 여사

‘BUSAN IS READY’와 ‘HIP KOREA’ 키링 준비한 김건희 여사

(파리=연합뉴스) 진성철 기자 = 윤석열 대통령과 함께 프랑스를 방문한 김건희 여사가 19일(현지시간) 파리 오를리 공항에서 2030부산엑스포 유치 활동의 일환으로 ‘부산은 준비됐다(BUSAN IS READY)’와 ‘힙 코리아(HIP KOREA)’ 키링이 달린 손가방을 들고 걷고 있다. 2023.6.20

zjin@yna.co.kr

(끝)