BTS 지민, 17일 개봉 ‘분노의 질주’ OST 참여 “천사 같은 목소리”

▲ 빅히트뮤직 제공

방탄소년단(BTS)의 지민이 오는 17일 국내에서 세계 처음 개봉되는 영화 ‘분노의 질주: 라이드 오어 다이’(원제는 Fast X)에서 천사같은 목소리를 들려준다.미국 음악매체들과 BTS 아미 공식 사이트 등에서는 지민이 시리즈 10편이 되는 이 영화의 오리지널 사운드 트랙(OST) 가운데 ‘앤절 Pt 1’에 피처링 참여했다는 소식을 우리 시간으로 9일 밤과 10일 새벽 사이에 일제히 전했다. 빌보드는 지민이 ‘앤절 Pt 1’에 코닥 블랙. NLE 초파, JVKE, 무니 롱 등과 함께 참여한다고 전하며 스포티파이 등에 올라온 1분 미리 듣기를 통해 들을 수 있다고 전했다.감미로운 피아노 선율과 함께 JVKE가 “Angel, don’t fly so close to me/ I’ll pull you down eventually/ You don’t wanna lose those wings/ People like me break beautiful things”라고 읊조린 뒤 지민이 “Angel, don’t fly so close to me/ I’m what you want and what you need/ You don’t wanna lose those those wings/ People like me break beautiful things”라고 받는다. 이어 코닥 블랙이 랩을 이어간다. 빌보드는 지민의 목소리가 하늘에서 들려오는 것 같다고도 했다. 이어 코닥 블랙이 랩을 이어간다.이 영화는 미국 등 북미에서는 19일(현지시간) 개봉되는데 반 디젤, 미셸 로드리게스, 티레스 깁슨, 루다크리스, 제이슨 모모아, 조다나 브루스터, 나탈리 에마뉴엘, 존 세나, 제이슨 스테텀, 성 강, 다네일라 멜치오, 헬렌 미렌, 샤를리즈 테론, 브리 라슨, 리타 모레노 등 화려한 출연진으로 기대를 모으고 있다.이 작품의 OST에 포함된 노래 가운데 맨처음 공개된 것은 ‘Let’s Ride’로 지난 2월 YG, Ty Dolla $ign, Lambo4oe가 참여했다. 이어 지난주 ‘Won’t Back Down’이 공개됐는데 영보이 NBA, 베일리 짐머만, 더못 케네디 등이 참여했다.임병선 선임기자