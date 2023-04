▲ 이스라엘 TV 드라마 ‘온 더 스펙트럼’ 스틸컷. 롯데컬처웍스 제공

이스라엘 유명 TV시리즈 ‘온 더 스펙트럼(On the Spectrum)’ 한국판이 제작된다. 롯데컬처웍스는 이스라엘 예스TV의 자폐증 코미디 드라마 ‘온 더 스펙트럼’을 한국어로 각색한 작품 제작을 위해 데저트블룸픽처스와 손잡았다고 5일 밝혔다.자폐스펙트럼장애(ASD)가 있는 20대 룸메이트 3명의 직장생활과 사랑·우정 등을 다룬 작품으로, 2019년 서울드라마어워즈에서 대상을 수상했다. 현재 미국 아마존프라임에서 ‘애즈 위 시 잇(As We See It)’이라는 제목의 영어판을 상영하고 있다. 지난해 할리우드 비평가 협회에서 스포트라이트 상을 받기도 했다.작품 제작을 위해 롯데컬처웍스와 손잡은 데저트블룸픽처스는 서울과 LA에 본사를 두고 있는 프로덕션이다. 스튜디오드래곤을 비롯해 덱스터스튜디오 등과 한국 영화·TV 의상 등에 협력하고 있다.최병환 롯데컬처웍스 대표는 “외국의 우수한 작품에 한국 콘텐츠만의 재미를 더한 특별한 시리즈 제작에 더욱 박차를 가할 예정”이라며 “국내 관객뿐만 아니라 세계 시장까지 겨냥할 수 있는 완성도 높은 작품을 선보일 수 있도록 다양한 기회를 물색하겠다”고 밝혔다.김기중 기자