부산시 새 도시 상징·브랜드 디자인 확정

오는 21일 벡스코에서 선포식

▲ 10일 부산시 도시브랜드위원회에서 최종 확정된 부산시 새로운 도시브랜드.

부산시 새로운 도시 브랜드 슬로건 ‘Busan is Good(부산이라 좋다)’과 도시상징(CI) 디자인이 최종 확정됐다.부산시는 10일 도시 브랜드 위원회를 열고 CI와 브랜드 슬로건 디자인을 확정했다고 밝혔다.최종 선정된 디자인은 인공지능 이미지를 접목한 3차원(3D) 입체 로고이다.부산시는 새로운 CI는 부산의 영문 이니셜 ‘B’와 ‘S’를 모티브로 색깔과 각도 등을 통해 입체적인 3차원(3D) 이미지를 구현했다고 설명했다.또 브랜드 슬로건 디자인에는 ‘Busan is Good’이라는 영문과 ‘부산이라 좋다’는 국문을 함께 써 본연의 의미를 담았다고 밝혔다.부산시는 오는 21일 해운대구 벡스코 컨벤션홀에서 도시 브랜드 선포식을 하고 CI와 브랜드 슬로건 조형물도 공개할 예정이다.부산시는 지난 1월 13일 ‘Dynamic Busan’(다이내믹 부산)을 대체할 새로운 도시 슬로건으로 ‘Busan is Good(부산이라 좋다)’을 선정하고 슬로건 디자인과 CI 개발에 착수했다.CI와 브랜드 슬로건 디자인 최종 후보 3개 안을 놓고 지난달 28일 부터 지난 8일까지 온·오프라인 선호도 조사를 한 뒤 시민 의견을 적극 반영해 3차원 입체로고를 부산의 새로운 도시브랜드 디자인으로 결정했다.부산시는 부산을 대표하는 도시 슬로건 선정에 4만여명의 시민이 참여한데 이어 디자인 선호도 조사에도 6만여명이 참여하는 등 모두 10만여명의 시민이 참여해 부산시 새로운 도시 브랜드가 탄생했다고 밝혔다.부산 정철욱 기자