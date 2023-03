北, 사거리 짧고 고도 낮은 ‘신형전술유도무기’ 발사

▲ 북한 김정은, 딸 ‘주애’와 전술유도무기 훈련 참관

(서울=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 서부전선의 중요작전임무를 담당하고있는 화성포병부대의 화력습격훈련을 현지지도했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 김 위원장은 둘째 딸 ‘주애’를 데리고 단거리 탄도미사일(SRBM)인 ‘신형전술유도무기’ 발사 현장을 참관했으며 압도적 대응 능력을 키울 것을 주문했다. [조선중앙TV 화면] 2023.3.10

