■문화체육관광부 ◇부이사관 승진임용△운영지원과장 이승훈△문화예술정책실 문화예술역사공간사업과장 최영진△콘텐츠정책국 문화산업정책과장 윤양수 ◇과장급 임용△문화예술정책실 지역문화정책과장 이선영△국민소통실 디지털소통정책과장 김경화△콘텐츠정책국 영상콘텐츠산업과장 강민아△체육국 체육진흥과장 이선주△체육국 국제체육과장 이정미
■문화재청 ◇고위공무원 전보△문화재보존국장 이종훈
■코리아타임스 ◇논설위원실△논설실장 심재윤△논설위원 김지수 ◇편집국△뉴스부문장 김란△신문부장 곽승진△정치사회부장 강승우△K컬처부장 이민영 ◇경영기획실△경영기획팀장 임미영
■파이낸셜뉴스 ◇편집국△건설부동산부 부동산전문기자 이종배 ◇사업전략실△이벤트사업부장 이병철
■이코노믹리뷰 △편집국 산업부장 박응서△편집국 편집부장 성병찬△경영지원실 경영지원팀장 조연숙
■CPBC 가톨릭평화방송 ◇미디어본부△기획국 기획편성팀장 최은진△협력기획팀장 정병창△제작국 영상제작팀장 조규만△제작국 라디오제작팀장 임지영△제작국 특집제작팀장 정희용△보도국 편집팀장 백영민△보도국 신문취재팀장 이정훈