북한 ICBM 이어 “초대형 방사포” 도발... 무엇을 노리나

▲ 북한, 전술핵수단 방사포 2발 발사

북한, 전술핵수단 방사포 2발 발사

(서울=연합뉴스) 북한 조선중앙TV는 20일 “조선인민군 서부전선장거리포병부대 해당 방사포병구분대가 20일 아침 7시 방사포 사격 훈련을 진행했다”며 “600mm 방사포를 동원하여 발사점으로부터 각각 계산된 395km와 337km 사거리의 가상 표적을 설정하여 동해상으로 2발의 방사포탄을 사격했다”고 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2023.2.20

[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]

nkphoto@yna.co.kr

(끝)