SPC 섹타나인, 밸런타인데이 기념 해피포인트 앱 마케팅 이벤트 ‘Say Your Love’ 진행

▲ 해피포인트

SPC그룹(회장 허영인) 토탈 마케팅 솔루션 계열사 ‘섹타나인’(Secta9ine)이 운영하는 ‘해피포인트’는 밸런타인데이를 맞아 SPC 계열 브랜드 총 8개사와 함께 해피포인트 모바일 앱 통합 마케팅 이벤트 ‘Say Your Love’를 14일까지 진행한다고 밝혔다.‘Say Your Love’(해피포인트와 함께 있는 그대로 마음을 고백해 보세요)는 달콤한 사랑을 전하기 좋은 밸런타인데이를 맞아 고객에게 맞춤형 고백 문구를 큐레이션해주고, 로맨틱함을 더해주는 다양한 선물과 혜택을 추천 및 제공하는 이벤트다. 해피포인트 애플리케이션(이하 해피앱)에서 마음을 표현하고 싶은 대상을 선택한 후, ‘아련아련 감성 폭발’, ‘빵 터지는 드립’, ‘귀염뽀짝 이모지’ 총 3가지 고백 유형 중 본인의 취향에 맞는 1가지 유형을 고르면 이에 맞는 고백 문구와 각종 선물 아이템을 추천 받을 수 있다.특히, 이번 ‘Say Your Love’ 캠페인은 ‘해피오더’, ‘해피마켓’ 등 SPC 자체 커머스 플랫폼과 연계해 더욱 풍성한 혜택을 제공한다. 우선, 이벤트 기간 동안 SPC 통합 배달 애플리케이션 ‘해피오더앱’에서는 배달 및 픽업 주문 시 최대 8000원의 혜택을 제공하고, 해피앱에서 운영 중인 쇼핑 서비스 ‘해피마켓’에서는 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌 등 SPC 브랜드 모바일 쿠폰(해피콘) 구매 시 최대 22% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.또, 연인에게 선물하기 좋은 다양한 제품들을 선별해 추천하는 해피마켓 밸런타인데이 기획전도 운영한다. 기획전에서는 파리크라상 ‘쿠키 선물 세트’, 배스킨라빈스 ‘엄마는 외계인 초코볼’ 등 SPC 제품들과 함께 ‘쌤소나이트레드 아쎌 슬링백’ 등 외부 브랜드 제품을 최대 51% 할인가에 만날 수 있다. 라이브 커머스 방송 ‘해피라이브’를 통한 혜택도 마련했다. 해피라이브에 소개된 던킨 제품(딸기 도넛 2종, 허니 음료 2종, 1만원 금액권 등)은 해피앱에서 20% 혜택가에 제공한다.이외에도, 해피포인트 공식 인스타그램(@happypoint_official)에 나만의 고백 문구를 댓글로 남기면 추첨을 통해 총 10명에게 ‘해피콘 5천원’을 증정하는 ‘필승 고백 문구 자랑하기’ 이벤트도 14일까지 진행한다.SPC 섹타나인 관계자는 “소중한 사람에게 마음을 표현할 수 있는 밸런타인데이를 맞아 해피포인트 회원들이 보다 다양하고 차별적인 혜택을 누릴 수 있도록 ‘Say Your Love’ 행사를 마련했다”며 “앞으로도 해피오더, 해피마켓 등 기존 플랫폼과 연계한 다양한 이벤트들로 고객들의 커머스 경험 확대를 위해 노력할 예정”이라고 전했다.온라인뉴스팀