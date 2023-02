핑크 플로이드 로저 워터스 안보리 연설 어땠길래? 앨범을 홀로 재녹음

▲ 유엔 안전보장이사회 15개 이사국 대표들을 상대로 화상 연설하는 로저 워터스.

영국의 전설적인 록그룹 핑크 플로이드의 로저 워터스(79)가 유엔 안전보장이사회에 화상으로 연결해 러시아의 침공이 우크라이나가 도발한 결과라고 주장했다고 BBC가 9일(현지시간) 전했다. 그는 오래 전부터 이런 견해를 견지해 뜻있는 이들의 반발과 비판을 샀는데 안보리 초청은 러시아의 뜻에 따른 것이었다.물론 그는 종전을 촉구하며 러시아의 “불법적인” 침공이란 점을 분명히 하면서도 서구의 “도발 책동”에 마땅한 책임을 물어야 한다고 목소리를 높였다.세르기이 키슬리챠 우크라이나 주유엔 대사는 워터스의 연설이 러시아의 거짓 정보에 현혹된 것이라며 핑크 플로이드의 유명한 앨범 제목을 그대로 따와 “또다른 벽”(another brick in the wall)이라고 표현했다. 키슬리챠 대사는 옛 소련이 아프가니스탄을 침공했을 때 이를 규탄한 이 밴드가 옛 소련에 의해 불법으로 규정된 적이 있음을 지적했다.러시아는 독일 신문과의 인터뷰에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 높이 평가한 기사를 보고 안보리 연설을 요청했다. 하지만 스위스의 자택에서 반려견과 함께 등장한 그는 전쟁에 대한 입장을 약간 수정한 듯한 모습을 보여 러시아 측을 적잖게 당황하게 만들었다. 워터스는 “러시아 연방에 의한 우크라이나 침공은 불법이었다. 나는 가능한 가장 강력한 용어로 규탄한다”고 말했다.“아울러 러시아의 우크라이나 침공이 도발되지 않은 것은 아니다. 해서 나도 도발꾼들을 가장 강력한 용어로 규탄한다.”그는 러시아 견해를 대변하는 것이 아니라 “지구 인구의 대다수를 차지하는 40억명이나 형제자매들”을 대변하는 것이라고 했다. 이어 “목소리를 내지 않는 수백만명은 뭐라고 말해야 하나? 그들은 오늘날 우리 의견을 들어줘 고맙다고 말한다. 우리 대다수는 전쟁산업의 이익을 공유하지 않는다”면서 “우리는 총알받이로 쓰라고 아들딸들을 기꺼이 키운 것이 아니다”고 말했다.“우리 견해로 유일하게 오늘날 합리적인 행동은 우크라이나에서 즉각 휴전을 촉구하는 일이다. 우크라이나이건 러시아건 한 명의 목숨도 더 잃어선 안된다. 우리 눈에 그들 모두 소중하다.”핑크 플로이드 동료였던 데이비드 길모어는 지난해 우크라이나를 지지하는 노래를 발표했다. 원래 워터스와 다른 멤버들 사이는 좋지 않았는데 우크라이나 전쟁으로 그 틈은 더욱 벌어졌다. 워터스는 베를리너 차이퉁과의 인터뷰를 통해 “진짜 진짜 슬프다. 이건 전쟁 계속을 조장할 따름”이라면서 “핑크 플로이드는 나도 과거에 함께 했던 밴드인데 그 이름이 이 대리전과 같은 것들과 함께 언급된다는 점이 날 슬프게 만든다”고 말했다.워터스와 길모어는 오래 전부터 아웅다웅해 왔는데 최근에는 길모어의 부인 폴리 샘슨까지 워터스 비판에 나서 더욱 나빠졌다. 워터스가 이스라엘을 공격하는 발언을 잇따라 쏟아내자 샘슨이 워터스를 ‘푸틴 변호인’이라고 부르며 “골수까지 반유대주의자”라고 맹비난했다. 길모어가 “어디 한 군데 틀린 말이 없다”고 아내를 두둔했음은 물론이다.워터스는 “중상모략이며 부정확하다”면서 이런 사람들은 깡그리 무시하는 게 좋다고 말했다.그런데 이제 더 다툴 일만 있다. 워터스는 영국 일간 텔레그래프 인터뷰를 통해 핑크 플로이드의 전설적인 1973년 앨범 ‘The Dark Side Of The Moon’을 혼자 작업으로 재녹음해 발매한다고 밝혔다. “내가 썼다. ‘우리’ 따위 헛소리를 없애버리자. 물론 우리는 한때 밴드였다. 넷이었고 우리 모두 기여했다. 하지만 내 프로젝트이고 내가 썼다.”당시 앨범의 공식 크레딧을 보면 워터스는 모든 가사를 썼고, 10개 트랙 가운데 절반의 작곡에 기여한 것으로 돼 있다. 인터뷰 도중 그는 밴드 동료들을 찢어놓았다. 예를 들어 세상을 떠난 키보디스트 릭 라이트를 비롯해 동료들이 가사를 쓸 수 없었다고 했다. “그래, 닉 (메이슨, 드러머)은 그런 척하지 않았다. 하지만 길모어와 릭은? 그들은 곡을 쓰지 못했다. 그들은 할 말 없을 것이다. 그들은 예술가가 아니다. 그들은 생각이 없다. 그들은 한 번도 생각이란 것을 해본 적이 없으니 그 점이 미치게 만들 것이다.”임병선 선임기자