메시도 호날두도 “차이니즈 뉴이어”… 중국팬 의식했나

▲ 크리스티아누 호날두(왼쪽). 리오넬 메시(오른쪽). AFP 연합뉴스

▲ 리오넬 메시 웨이보 캡처

▲ 크리스티아누 호날두 웨이보 캡처

세계적인 축구 스타 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 중국의 춘제(春節·설)를 축하했다. 음력 설을 두고 서구권 일각에서 영어로 ‘차이니즈 뉴 이어’(Chinese new year)라 표기하는 것을 두고 국내에선 올해도 논란이 이어지고 있는 가운데 벌이진 일이라 눈길을 끈다.메시는 중국의 춘제 연휴를 앞둔 지난 17일 중국 소셜미디어(SNS)인 웨이보 계정에 스페인어와 중국어로 춘제 축하 인사를 남겼다.그는 춘제와 관련된 10분 분량의 중국 단편영화를 공유하면서 “이 감성적인 영화를 보고 나서 여러분들에게 하고 싶은 말이 있다”며 “새해 복 많이 받으세요”라고 밝혔다.메시는 이 때 ‘새해’를 일컫는 단어로 스페인어 ‘año nuevo Chino’, 즉 영어로는 ‘Chinese new year’를 사용했다. 그는 중국어로도 같은 의미의 말을 한 번 더 적었다.호날두는 22일 자신의 웨이보에 “친애하는 나의 중국 친구들에게. 새해 복 많이 받으세요. 가족들과 함께 즐거운 휴일을 보내고 곧 만나길 바란다”라고 영어로 적었다.호날두 역시 ‘새해’를 표현하면서 ‘Chinese new year’를 사용했다. 이와 함께 중국어로 짧게 ‘토끼해가 길하길’, ‘스포츠계의 꽃다운 새봄’ 등 해시태그도 달았다.두 축구 스타는 각각 축구 팬들이 많은 중국의 춘제를 기념하기 위해 해당 게시물을 올릴 것으로 보인다.세계적인 스타인 두 사람은 중국에서도 높은 인기를 누리며 여러 중국 제품의 광고 모델로 낙점돼 활약한 바 있다.국내에서는 동아시아 문화권이 공유하는 음력 설을 영어로 ‘차이니즈 뉴 이어’라고 부르는 것이 부적절하며 ‘음력 설’을 뜻하는 ‘루나 뉴 이어’(Lunar new year)를 사용하는 것이 옳다는 여론이 높다.다만 서구권 등에서는 음력 설을 차이니즈 뉴 이어’로 칭하는 경우가 적지 않다.한편 서경덕 성신여대 교수는 최근 여러 제보를 통해 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티와 아스널 등 20개 구단 가운데 6개 구단이 SNS를 통해 ‘중국 설’을 기념한 사실을 확인했다고 전했다.서 교수는 “조만간 영국박물관 및 프리미어리그 각 구단에 ‘중국 설’이 아닌 ‘음력 설’ 표현이 맞다는 항의 메일을 보내 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조처를 할 것”이라고 말했다.이정수 기자