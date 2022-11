계원예대, ‘제1회 산학협력 엑스포’ 개최…개막 행사 진행

▲ 계원예술대학교 제공

계원예술대학교(총장 권창현)가 지난 25일부터 27일까지 3일간 본교 캠퍼스에서 ‘제1회 산학협력 엑스포’를 개최했다.그동안 계원예술대는 교육부의 학교기업지원사업, 문화체육관광부의 콘텐츠원캠퍼스사업, 중소벤처기업부의 메이커스페이스사업 등을 통해 AR, VR 활용 콘텐츠 개발기술과 IoT 및 신소재를 적용한 디자인 제작기술의 독보적인 교육 운영을 선보여 왔다.최근에는 소상공인시장진흥공단과 협력하는 ‘소상공인 디지털 특성화 대학사업’은 의왕시 내 소상공인들이 원활한 전자상거래를 가지는 디지털 역량 강화 교육 운영을 지원해 지역 대학으로서 사회적 책무성을 수행하고 있다.특히, 이번 산학협력 엑스포는 대학이 추구하는 ‘COM.MON(Convergence Of Media & Made On New design) GROUND’라는 수직·수평적 특성화 전략에 따라, 다양한 융·복합적인 미디어 기술이 적용된 콘텐츠와 산업체가 의뢰한 주문형 제품 디자인 물품들이 실제로 어떻게 활용될 수 있는지 사례를 제시하는 형태로 16개 학과의 조형예술제 작품과 함께 전시됐다.개막행사는 산학협력 공동 교육과정을 운영하는 여러 가족회사 관계자와 의왕시 공무원 및 지역 주민들을 초청한 가운데 25일 정보관 엑스 스페이스에서 진행됐다. 개막식에 자리한 김성제 의왕시장은 “의왕시와 계원예술대학교가 함께 협력해 시민 모두가 행복한 문화 도시로, 일자리가 충만한 첨단자족도시로, 시민이 안전하고 디자인적으로 이색적인 도시 환경을 마련함에 기대해본다”라고 전했다.김학기 의왕시의회 의장은 “지자체와 대학이 지역 내 고등·평생교육 증진을 이루는 수평적 파트너십이 발현되길 기대한다”며 “대학을 통해 지자체에 많은 벤처기업 및 소상공인 기업이 유입됨으로 지역 경제 활성화를 기대해 본다”고 말했다.계원예술대 파트너인 박홍석 인덕대 총장은 “고등·평생교육지원 특별회계 신설이 거론되는 현재, 대학은 산학협력을 넘어 학·산·연·관의 협력을 통해 지역사회 경제 활성화와 신기술 활용의 공동연구 및 R&BD 활동 강화로 국가 성장동력 확충에 기여가 요구된다”고 밝혔다.이어 “이를 잘 실현하는 대학이 계원예술대라고 생각하며, 이미 학·산·연·관의 클러스터 조성 이외에도 디지털공유대학사업에 참여해 타 대학과도 네트워크 활성화를 통해 수평적 파트너십 발휘의 모범을 보이는 학교인 것 같다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀