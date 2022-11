‘한중 수교 30주년, 30년의 인연, 그리고 우정을 조명하다’ WITH ‘MY FRIEND PROJECT’ BY ZU DO YANG 사진전 개최

▲ 2022-10-11, Woo Sukeun, gumprint on ARTISTICO, 40x50cm, 2022

▲ 2022-10-21, LI CHUNG GUANG, gumprint on ARTISTICO, 40x50cm, 2022

성동문화재단, 씽씽차이나(星星CHINA), 한중글로벌협회가 주관 및 주최하고, 씽씽차이나, 동국대(서울캠퍼스) 미술학부 서양화 전공이 협력하는 ‘한중 수교 30주년, 30년의 인연, 그리고 우정을 조명하다’ WITH ‘MY FRIEND PROJECT’ BY ZU DO YANG 사진전이 24일부터 30일까지 7일간 소월아트홀에서 개최된다.‘한중 수교 30주년, 30년의 인연, 그리고 우정을 조명하다’는 한중 문화, 예술 경제 분야에서의 우호협력을 강화할 수 있는 중요한 연결활동이자 많은 분야에서의 주요한 협력 지도자들이 협력관계 이상의 인연으로 발전되어 조명되는 뜻 깊은 의미를 가지고 있다.‘MY FRIEND PROJECT’는 작가 주도양의 장기 프로젝트 전시다. 친구를 모델로 인물사진을 촬영하고 고전방식으로 직접 프린트하는 수채화 기법으로 인물의 초상을 만든다. 전시 뒤에는 모델이 돼준 친구에게 작품을 선물하며, 자신을 소재로 제작된 작품을 선물 받은 작가의 친구는 다음 전시회에 참가할 다른 친구를 추천해 사진의 확장성을 실험하는 것이다. 올해 2회 전시를 열었고 2041년까지 20회 전시로 구상하고 있다.이번 사진전은 한중 수교 30주년을 맞아 한중 두 나라의 인연과 우리들의 인연을 다시 한 번 조명하는 시간을 갖기 위한 목적으로 마련됐다. 주최 측은 이런 인연을 이어나가 한중 우호 관계의 발전에 한층 더 두터운 시작점이 될 것으로 기대하고 있다.이지연 씽씽차이나 대표는 “‘한중 수교 30주년, 30년의 인연, 그리고 우정을 조명하다’ 프로젝트를 통해 서울, 베이징을 지점으로 관광, 문화를 비롯한 한중의 우호적인 관계에 대한 일련의 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.온라인뉴스팀