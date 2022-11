커브스, 신규 및 기존 회원 경품 혜택 ‘커브스 Last Chance 챌린지’

2023년 회원권 인상 예정

“12월 내 가입 시 기존 가격으로 이용 가능”

▲ 커브스 제공

커브스는 내년 회원권 인상을 예고하며, 인상 전 마지막으로 신규 및 기존 회원들에게 출석 프로모션을 통한 대규모 경품 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.‘커브스 Last Chance 챌린지’는 오는 14일부터 다음달 31일까지 7주간 진행되는 출석 프로모션으로, 회원들이 출석 1회당 30점씩 모으면 기간 내 모은 총점으로 경품에 자동 응모되는 방식이다.총 1659명을 추첨하는 이번 경품은 새싹(500점), 매니아(700점), 히어로(800점) 부문별로 다르며, 점수가 높은 부문에 보다 고가의 상품이 걸려있다. 가장 높은 히어로 부문의 상품은 커브스 1년 회원권, 로봇 청소기, 프리미엄 헤어 스타일러다.기간 내 신규 가입한 회원들은 꾸준한 운동 습관을 형성하고 프로모션에 동기부여가 되도록 새싹 점수 500점을 받아 500점대 경품 부문에는 자동 응모 기회를 갖는다.커브스코리아 프로모션 담당자는 “커브스 Last Chance 챌린지 프로모션은 회원권 인상 전 가격으로 커브스를 이용하면서 출석만으로 다양한 경품 당첨을 노려볼 수 있는 일석이조의 기회”라며 “11~12월 두 달간 고객들의 활발한 신규 가입과 운동 출석이 기대된다”고 전했다.한편 커브스는 고객들이 자사 순환운동 시스템 체험 후 가입을 결정할 수 있도록 무료체험 서비스도 상시 운영하고 있다. 커브스 무료체험은 커브스코리아 홈페이지에서 온라인 신청 또는 가까운 커브스 클럽으로 문의해 예약 가능하다. 예약 당일 방문 시 체성분 측정 결과를 바탕으로 한 트레이너와의 건강 상담 후 커브스 운동을 간단히 체험해볼 수 있다.커브스 회원권 인상 및 ‘커브스 Last Chance 챌린지’ 프로모션 관련 상세 내용은 가까운 커브스 클럽에 문의하면 된다.온라인뉴스팀