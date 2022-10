“수년간 논쟁 종지부” BTS 입대 발표에 외신도 촉각

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)이 15일 오후 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN)에서 공연하고 있다. 2022.10.15 빅히트뮤직 제공