약속 지킨 BTS ‘군백기’ 3년 이상, 완전체 될 때까지 솔로 활동

▲ 방탄소년단(BTS)이 맏형 진을 시작으로 멤버 7명 모두가 각자 결정에 따라 군에 입대, 병역의 의무를 다하겠다고 17일 전격 결정했다. 사진은 지난 15일 부산아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN) 공연 모습.

빅히트뮤직 제공