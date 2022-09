중앙아시아 최대 IT 포럼서 접견

▲ 이인용(왼쪽) 삼성전자 CR담당 사장이 28일(현지시간) 카자흐스탄 아스타나에서 열린 IT 행사 ‘디지털 브리지 포럼’ 현장에서 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 만나 인사를 나누고 있다. 카자흐스탄 대통령실 제공

삼성전자는 카자흐스탄에서 열린 정보기술(IT) 행사 ‘디지털 브리지 포럼’에 참석하고, 카자흐스탄 대통령 등을 만나 ‘2030 부산세계박람회(엑스포)’ 유치 협력을 요청했다고 29일 밝혔다.이인용 삼성전자 CR담당 사장은 28일(현지시간) 카자흐스탄 아스타나에서 열린 포럼의 기조연설자로 나서 ‘스마트 홈에서 스마트 시티까지, 한국의 경험’이라는 주제로 신기술을 통한 혁신이 가져올 미래에 대해 소개했다.이날까지 이틀간 열린 포럼은 중앙아시아 최대 규모의 IT 행사로 카자흐스탄 대통령, 디지털부 장관과 국내외 IT 기업 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.이 사장은 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령을 접견한 자리에서 카자흐스탄 정부의 IT 전문인력 양성 정책과 관련한 삼성전자의 교육 지원, 각 부처의 디지털화 협력 성과와 향후 계획에 대해 논의했다. 아울러 2030 엑스포 부산 유치에 대해 카자흐스탄 정부의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.박성국 기자