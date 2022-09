▲ 창원임마누엘교회 이종승 담임목사가 기증한 유물 4점. 왼쪽부터 1865년 옥스퍼드대학 제작 ‘킹 제임스 버전 성경’, 1875년 발행된 존 번연의 ‘천로역정’, 1769년 런던에서 발행된 ‘킹 제임스 버전 성경’, 1885년 런던에서 발행된 프레드릭 파라의 ‘그리스도의 생애’ 유물이다. 사진=백석대 제공

충남 천안의 백석대학교(총장 장종현)·백석문화대학교(총장 송기신) 기독교박물관은 20일 창원임마누엘교회 이종승 담임목사로부터 고(古) 성경 등 유물 4점을 기증받았다고 밝혔다.백석대에 따르면 기증된 유물은 △1769년 런던에서 발행된 ‘킹 제임스 버전 성경(THE COMPREHENSIVE BIBLE : THE OLD AND NEW TESTAMENTS)’ △1865년 제작된 것으로 추정되는 옥스퍼드대학의 ‘킹 제임스 버전 성경(THE HOLY BIBLE CONTAINING THE OLD AND TESTAMENTS’ △1875년 런던에서 발행된 존 번연의 ‘천로역정(BUNYAN‘S CHOICE WORKS)’ △1885년 런던에서 발행된 프레드릭 W. 파라의 ‘그리스도의 생애(THE LIFE OF CHRIST)’ 등이다.이종승 창원임마누엘교회 목사는 “개인이 가지고 있는 것보다 자라나는 학생 등 많은 사람들이 함께 보았으면 하는 마음으로 기증하게 됐다”고 기증 이유를 밝혔다.장종현 백석대학교 총장은 “귀한 유물을 기증해주셔서 감사드린다”며 “역사적으로 의미있는 자료들인 만큼 제대로 관리해 후대에게 전해질 수 있도록 하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자