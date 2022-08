충남 천안의 나사렛대학교(총장 김경수)는 장애인식 개선 등을 위한 전자 명함 갖기 운동 ‘NADO Together 챌린지’를 시작했다고 14일 밝혔다.대학혁신사업의 일환으로 추진되는 ‘NADO Together 챌린지’는 ‘나도 함께한다’는 의미로, 시각장애인의 정보접근권과 알권리 보장, 장애인 인식 개선을 위해 시작됐다. ‘NADO Together 챌린지’는 홍보 패널을 들고 사진 촬영 후 SNS에 올리면 나사렛대가 1인 100매의 한해 점자 명함을 무료로 지원한다.나사렛대는 첫 챌린지 도전자로 신동헌 천안시 부시장을 선정, 점역사의 도움을 받아 직접 제작한 점자 명함 1호를 전달했다. 앞서 나사렛대는 2019부터 매년 대학 주변 편의시설과 맛집 등이 담긴 점자 지도를 제작해 복지센터에 전달하고, 재활보조학습기기 나눔사업을 진행해 호응을 얻고 있다.나사렛대 관계자는 “생활 속 작은 배려로 함께 사는 사회가 이뤄질 수 있도록 이 같은 캠페인이 지속적으로 전개돼 작은 보탬이 되길 기대한다”고 말했다.천안 이종익 기자