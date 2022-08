베일 속 ‘천재 사진가’ 담담한 자화상 담다

▲ 생전 한 번도 주목받지 못했다가 사후에 보모 출신 천재 사진가로 유명해진 비비안 마이어의 사진전이 서울에서 열리고 있다. 사진은 1959년 9월 26일 미국 뉴욕 센트럴파크 동물원에서 찍은 사진. 아기가 쫓는 풍선이 절묘하게 남자의 얼굴을 가렸다.

비비안 마이어 사진전 제공(ⓒ Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY)