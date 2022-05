팬데믹 경고한 빌 게이츠, 결국 코로나19 확진

빌 게이츠 “증상 가벼워…현재 격리 중”

▲ 빌 게이츠 “다음 팬데믹 분명히 올 것”

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 18일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘뮌헨안보회의’의 토론에 참가하고 있다. 2022.2.19

AP 연합뉴스

마이크로소프트(MS) 공동 창업자인 빌 게이츠가 코로나19에 걸렸다.게이츠는 10일(현지시간) 자신의 트위터에 코로나19 확진 사실을 알렸다.그는 “증상은 가벼우며, 다시 건강해질 때까지 격리하면서 전문가 조언을 따르고 있다”고 말했다.그러면서 “백신을 접종하고 부스터샷을 맞았다. 훌륭한 치료를 받을 수 있어서 다행이다”라고 덧붙였다.또 게이츠는 “우리는 파트너들과 계속 협력하고 우리 가운데 누구도 다시는 팬데믹을 겪지 않도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.그는 최근 ‘다음 팬데믹을 예방하는 방법’(How To Prevent The Next Pendemic)이란 책을 출간하고 “다음 전염병은 사람이 퍼트릴 수도 있고 치명률이 더 높을 것”이라며 글로벌 전염병 예방팀을 만드는 등의 8가지 예방책을 제안했다.게이츠는 MS 경영에서 손을 뗀 뒤 빌앤드멀린다 게이츠재단을 통해 의료·복지 등 자선사업을 해오고 있다. 이 재단은 약 650억 달러(82조9천억 원)의 기부금을 보유한 세계에서 가장 영향력 있는 사립 자선 단체다.그는 코로나19 백신 개발에 관여하기도 하는 한편, 특히 빈곤국을 위한 백신 접종과 치료 등 코로나19 대책에 목소리를 내왔다.게이츠재단은 지난해 10월 저소득 국가가 다국적 제약사인 머크사의 코로나19 먹는 치료제 ‘몰누피라비르’ 복제약을 사용할 수 있게 하는 데 1억 2000만 달러(1530억원)를 사용할 것이라고 밝히기도 했다.손지민 기자