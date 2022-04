양천구 “도서관에서 비건(채식주의자) 만나보세요”

미감도서관, ‘도서관 IN 비건’ 행사 개최

서울 양천구가 미감도서관에서 비건(채식주의자)를 주제로 한 다양한 전시와 체험을 할 수 있는 ‘도서관 IN 비건’ 행사를 개최한다고 6일 밝혔다.오는 18일부터 다음달 14일 까지 구 미감도서관에서 열리는 ‘도서관 IN 비건’은 MZ세대(1980년대초~2000년대초 출생)를 중심으로 확산되고 있는 ‘비거니즘’(veganism)을 도서관에 접목해 다채로운 전시화 특화 프로그램을 선보이는 행사다. 비거니즘이란 건강과 환경을 생각한 채식주의를 뜻한다.행사에서는 비건의 개념을 알기 쉽게 접하는 테마전시 ‘What is 비건’, 사서가 직접 비건 도서를 소개하는 특별큐레이션 ‘도서관 IN 비건’, 영상 속 다양한 방식의 비건을 이야기하는 영상전시 등이 진행된다.또 단계별 심화 프로그램으로 1단계 ‘비건으로 한걸음’에서는 비건을 테마로 한 저자와의 만남, 2단계 ‘비건 느낌 : 해보고 맛보고 느끼고’는 다양한 연령대의 체험 프로그램을 제공, 3단계 ‘비건으로 발돋움’에서는 인문학적으로 접근하는 비거니즘 특강이 진행된다.미감도서관 관계자는 “지구와 환경을 생각하는 가치소비에 대한 요구가 더욱 증가하고 있다”면서 “이번 ‘도서관 IN 비건’이야말로 공공도서관의 공적 기능을 확장하면서 문화의 다양성을 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.박재홍 기자