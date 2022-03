[나와, 현장] 민주당 대선 패배, 소수 의견/기민도 정치부 기자

▲ 기민도 정치부 기자

더불어민주당 대선 패배의 '다수 의견'은 '부동산'과 '내로남불'이다. 여기에 '소수 의견'을 덧붙인다. 몇 가지 '장면들'은 소수 의견을 만든 단상들이다.#1. 시대의 과제와 대결하기보다는 이기기 위한 전략이 난무했다. 시대정신이 없는 선거, 감동을 주지 못한 캠페인이 원인이다. 민주당 순회 경선이 시작된 2021년 9월 초 이재명 전 대선후보 측 핵심관계자에게 2017년 대선과 다르게 불평등 해결을 전면에 내걸지 않는다고 하자 "너무 진지해~. 우리가 다 할 거야"라는 답변이 돌아왔다. 그날도 다음날도, 경선도 본선도 시대정신보다는 네거티브와 판세가 핵심이었다. 선거일이 가까워질수록 중도층을 겨냥한 '555'(국민소득 5만 달러·코스피지수 5000·종합국력 5위), '박정희·김대중 정책을 함께 쓰는 실용'이라는 구호가 난무했다.#2. 민주당이 지지자들과 만들고 싶은 나라의 가치를 찾기 어려웠다. 지난해 12월 말 시대정신을 담은 슬로건이 '나를 위해 이재명'으로 처음 제시됐을 때 내부에서는 '나를 위한'이 더 낫지 않으냐는 의견이 나왔다고 한다. '나를 위한'은 수동적 의미가 있어서 누군가를 선택하는 주체적 의미를 담은 '나를 위해'로 결정됐다는 점을 대단하게 설명하는 것을 들으며 외신에서 그와 비교하는 버니 샌더스의 대선 슬로건 'Not Me, Us'(나 아닌 우리), 'fighting for someone you don't know'(당신이 모르는 사람을 위해 싸워라)가 떠올랐다. 민주당은 선거캠페인으로 무엇을 남겼는가.#3. 진보의 언어는 진화하지 못하고 촛불 정부에 대한 '백래시'(사회정치적 변화에 대한 반발)에 맞서지 못했다. 한 86세대(80년대 학번, 60년대 출생) 재선 의원은 2월 초 지지율 열세 상황에서 '이재명다움을 더 보여 줘야 한다'는 당 일각의 지적이 나오자 "이제 이념의 시대는 지났다"고 일축했다. 이념을 강조하라는 것이 아니다. 이 전 후보와 윤석열 당시 국민의힘 후보의 청년에 대한 메시지가 서로 차이가 없었다는 점이 문제다. 신진욱 교수는 '그런 세대는 없다'에서 "언제부터 우리 사회는 모든 것을 계급·노동·권력의 언어로 말하지 않고 세대의 언어로 말하며 기성세대라는 허깨비에 분노하기 시작한 걸까"라고 지적했다.#4. 이 전 후보는 '추적단 불꽃' 박지현(26)씨의 등장 이전까지 20대 여성의 마음을 움직이지 못했다. 이 전 후보가 표 계산을 하며 1월 초 '닷페이스'에 출연해, 논란 없이 인터뷰를 했다고 주위를 안심시키던 장면이 기억난다. 반면 박씨는 마스크를 벗고 젠더의 언어로 "살려 달라"는 여성들의 공포를 조직해 '이대남 정치'에 균열을 냈다. 민주당이 기억해야 할 장면은 어떤 것인가.