‘똑똑한’ 도로 지역으로 확대…지능형교통체계(ITS) 구축

국토부, 올해 56개 지자체에 1330억원 지원

ITS 종합구축과 개별 솔루션으로 유형 분리

중소 도시 확대위해 지역균형발전 가점 등 신설

▲ 정부가 첨단기술을 적용해 교통정보를 효율적으로 관리하고 과학화·자동화된 운영으로 교통 효율성 및 안전성을 향상시킬 수 있는 ‘지능형교통체계(ITS)’ 구축을 지방 중소도시로 확대한다. 사진은 교차로에서 긴급차량 통과시 녹색신호 우선 부여해 재난상황에 신속 대응할 수 있는 신호시스템. 국토교통부 제공



교차로에서 긴급차량 통과시 녹색신호 우선 부여해 재난상황에 신속 대응하고, 보행신호시간 내 횡단하지 못하는 보행자가 있으면 자동으로 신호를 연장해준다.정부가 첨단기술을 적용해 교통정보를 효율적으로 관리하고 과학화·자동화된 운영으로 교통 효율성 및 안전성을 향상시킬 수 있는 ‘지능형교통체계(ITS)’ 구축을 확대한다.국토교통부가 8일 전국 지방자치단체를 대상으로 실시한 ITS 공모사업 설명회 내용을 보면 올해 사업비는 총 1330억원을 56개 지자체에 지원한다. 사업 유형을 ITS 종합구축과 개별 솔루션으로 구분해 지역의 ITS 인프라·서비스 수요와 예산 등을 고려해 필요 사업을 신청할 수 있도록 개편했다. 특히 기존 사업이 특·광역시와 수도권에 편중돼 지방 중소도시으로 확산키로 했다. 지역균형발전 가점(최대 5점) 항목을 신설해 사업 추진여건이 열악한 지자체에 대한 지원을 강화한다. 신설된 개별 ITS 솔루션 사업은 민간의 아이디어 활용을 유도하기 위해 지자체와 산학연이 공동 계획 수립시 가점(최대 3점)을 부여할 계획이다.국토부는 ITS 기본 계획을 수립했거나 올해 수립 예정인 특별·광역시, 도·시·군을 대상으로 7월 공모 제안서를 접수한 뒤 평가를 거쳐 9월 지원 사업을 선정할 계획이다.ITS 종합구축 사업은 교통정보센터·통신망 등의 구축에 최대 100억원, 솔루션 사업은 스마트 교차로·긴급차량 우선 신호 등에 최대 30억원을 각각 지원한다.김종오 국토부 디지털도로팀장은 “올해부터 지자체의 여건과 특성을 고려할 수 있도록 공모사업을 개편했다”며 “국민이 체감할 수 있는 특화된 서비스가 이뤄지도록 지원을 강화할 계획”이라고 밝혔다.박승기 기자