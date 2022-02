18세 소녀에 치근덕댄 男…스타벅스 직원의 ‘놀라운’ 기지

▲ 스타벅스 직원이 10대 여성에게 건넨 핫초코 컵. NBC투데이 캡처

미국의 한 스타벅스에서 모르는 남성이 10대 여학생에게 치근덕대는 모습을 보고 도움을 주기 위해 직원이 건넨 컵의 문구가 화제다.21일(현지시간) NBC투데이 등 미국 언론에 따르면 18세 딸을 둔 브랜디 로버슨은 자신의 페이스북에 스타벅스 바리스타가 딸 A양에게 건넨 메시지가 담긴 컵 사진을 게시했다.해당 스타벅스 종이컵에는 “괜찮으세요? 우리가 개입하기를 원하나요? 만약 그렇다면 컵 뚜껑을 여세요(Are you okay? Do you want us to intervene? If you do, take the lid off the cup)”라는 메시지가 적혀 있었다.로버슨은 당시 딸 A양이 집 근처 한 스타벅스에서 밤늦게까지 공부를 하고 있었다고 전했다.그때 한 낯선 남성이 A양에게 다가가 말을 걸었고, 바리스타가 “누군가 가져가는 것을 잊어버렸다”며 핫초코 한잔을 A양에게 건넸다.이 핫초코 컵에 도움을 주겠다는 직원의 메시지가 적혀있었다는 것이다.직원의 비밀스러운 메시지를 발견한 브랜디의 딸은 고개를 들어 카운터를 봤고, 자신을 바라보고 있는 직원들을 발견했다.난처한 상황에 등장한 도움의 손길에 긴장이 풀린 A양은 눈짓으로 괜찮다는 신호를 보낸 뒤 웃었다.A양에게 말을 걸었던 남성은 A양이 직원들과 의사소통을 하고 있다는 사실을 눈치채고 자리를 황급히 떴다.A양은 집으로 돌아와 엄마에게 이 같은 사연을 전하며 “마음이 따뜻해졌다”고 말했다.로버슨은 “스타벅스 직원들이 딸을 돌봐준 것에 대해 너무 감사하게 생각한다”며 “엄마로서 내 아이에게 무슨 일이 일어나고 아무도 도와줄 사람이 없을까 봐 그게 가장 두렵다. 우리 모두가 그들에게 배울 수 있고 도움이 필요한 사람을 기꺼이 도울 수 있길 바란다”고 말했다.김채현 기자