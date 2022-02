레드핫칠리페퍼스, 6년 만에 새 앨범 낸다

4월 1일 정규 12집 발매…존 프루시안테 합류

▲ 밴드 레드핫칠리페퍼스. 레드핫칠리페퍼스 홈페이지 캡처

미국 출신의 세계적인 록 밴드 레드핫칠리페퍼스가 6년 만에 정규 음반을 낸다.7일 워너뮤직코리아에 따르면 레드핫칠리페퍼스는 오는 4월 1일 열두 번째 정규 음반 ‘언리미티드 러브’(Unlimited Love)를 발매한다. 2016년 내놓은 정규 11집 ‘더 겟어웨이’(The Getaway) 이후 약 6년 만의 신보다.이번 앨범에는 2009년 밴드를 떠난 기타리스트 존 프루시안테가 합류하고 오랜 시간 협업해온 프로듀서 릭 루빈이 참여할 예정이다.레드핫칠리페퍼스는 앨범 발매에 앞서 최근 신곡 ‘블랙 서머’(Black Summer)를 발표했다. 베이스 리듬과 드럼, 기타가 조화롭게 어우러진 곡으로 조용히 숨을 들이쉰 뒤 노래하는 강렬한 후렴구가 인상적이다. 이 곡은 정규 12집 트랙 리스트 가장 위에 이름을 올렸다.레드핫칠리페퍼스 멤버들은 “수일, 수 주, 수개월의 시간을 서로에게 귀 기울이고 작곡하고 즉흥적으로 연주하고 그 즉흥 연주의 과실을 세심한 주의와 의도를 가지고 편곡을 하는 데 썼다”고 전했다.이어 “새 앨범에 수록된 곡들은 우주를 바라보는 우리의 관점을 반영한 우리의 일면이자 인생의 사명”이라며 이번 앨범을 “우리의 인생을 결산한 파도타기”라고 언급했다. 밴드는 올여름 스타디움 투어도 할 예정이다.1983년 미국에서 결성된 레드핫칠리페퍼스는 그래미 어워즈와 브릿 어워즈 등 권위있는 대중음악상에서 수상했고 로큰롤 명예의 전당에도 헌액됐다. ‘언더 더 브리지’(Under the Bridge), ‘캘리포니케이션’(Californication), ‘기브 잇 어웨이’(Give It Away) 등의 곡이 전 세계적으로 히트하면서 누적 앨범 판매량이 8000만 장을 넘어섰다.김지예 기자