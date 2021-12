▲ 서울신문 광화문라운지, 송길영 바이브컴퍼니 부사장 초청 강연

7일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 서울신문 광화문 라운지에서 빅데이터 전문가인 송길영 바이브컴퍼니 부사장이 ‘그냥 하지 말라’(Don’t Just Do It! Think First)라는 주제로 강연을 하고 있다. 송 부사장은 이날 강연에서 코로나19 이후 비대면, 자동화 속도가 더욱 빨라졌다면서 급변하는 미래에 경쟁력을 유지하기 위해 ‘나만의 고유함, 독창성’을 어떻게 키울 수 있는지 고민해야 한다고 강조했다.

박윤슬 기자 seul@seoul.co.kr