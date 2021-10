SNL 인턴기자 만난 윤석열 “대통령 되기보다 아내와 결혼 선택”

▲ 일대일 맞수토론 준비하는 윤석열

29일 오후 서울 마포구 상암 DDMC 채널A 상암스튜디오에서 국민의힘 제20대 대선 경선 후보자 제9차 토론회가 열렸다. 이날 토론회에 앞서 윤석열 후보가 일대일 맞수토론 리허설을 하고 있다. 2021.10.29 국회사진기자단

국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 쿠팡플레이에서 공개된 ‘SNL코리아’ 코너 ‘주기자가 간다’에 출연해 눈길을 끌었다.지난 30일 SNL코리아에 출연한 윤 전 총장은 ‘밸런스 게임’을 했다. ‘밸런스 게임’이란, 어느 것도 선택하기 쉽지 않은 두 가지 선택 중 하나를 선택하는 형식의 게임이다.이날 윤 전 총장은 ‘내 캠프에 이재명 일하기 vs 내가 이재명 캠프에서 일하기’ 라는 질문에 당황한 듯 웃으며 “다 싫다”고 답했다. 이어 “(둘 중 하나를) 꼭 골라야 하냐”며 “그럼 이재명 후보가 제 캠프에서 일하는 게 좋다”고 말했다.이어 ‘빚 내서 내 집 마련하고 이사한 날 짜장면 시켜먹기 vs 이재명 후보의 장기임대주택에서 빚 없이 살기’ 라는 질문에는 “빚을 내더라도 내 집 마련하고 짜장면 먹는 게 훨씬 낫겠다”고 말했다.주기자는 ‘다시 태어나도 지금 사모님과 결혼하기 vs 아니면 대통령 되기’라는 질문도 했다. 이에 윤 전 총장은 “답은 무조건 1번(전자)이네”라고 답했다.‘정말 확실한 답변이냐’는 질문에 윤 전 총장은 “(촬영 영상이) 공개돼 나온다”며 “대한민국 남자 누구한테 물어봐도 전자로 답할 수밖에 없다”고 강조했다.윤 전 총장은 배우 주현의 성대모사를 하며 청년들에게 “아이구 그냥, 그냥 기죽지 말고 용기를 가져 용기를”이라는 메시지도 전했다.앞으로의 각오를 묻는 말에는 “그동안 내로남불 정권 아래서 스트레스 많이 받았을 텐데, 제가 국민께 스트레스 안 받게 해드리겠다”고 다짐했다.임효진 기자 3a5a7a6a@seoul.co.kr