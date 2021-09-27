[±æ¼»¿¡¼­] ÅðÁ÷±Ý/¹®¼Ò¿µ ³í¼³½ÇÀå

1997³â ÀÌÀü¿¡´Â ÅðÁ÷±Ý´©ÁøÁ¦°¡ Á÷ÀåÀÎ¿¡°Ô ÀÏ¹ÝÀûÀÌ¾ú´Ù. »êÁ¤±âÃÊÀÓ±Ý¿¡ Áö±Þ·üÀ» °öÇÏ´Âµ¥, ±Ù¼Ó¿¬¼ö°¡ ´Ã¼ö·Ï Áö±ÞºñÀ²ÀÌ ´Ã¾î³ª´Ï ÅðÁ÷±Ýµµ ´Ã¾î³ª´Â Á¦µµÀÌ´Ù. 30³âÂë ±Ù¼ÓÇÏ¸é ³ë³âÀ» µû¶æÇÏ°Ô Áö³¾ ¼öµµ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª 1997³â 3¿ùºÎÅÍ ±â¾÷¿¡ Áß°£Á¤»êÁ¦°¡ µµÀÔµÆ´Ù. °°Àº ÇØ 8¿ù Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò°¡ ±â¾÷ÀÌ ÆÄ»êÇÑ µÚ ±Ù·ÎÀÚÀÇ ÅðÁ÷±ÝÀ» ¿ì¼±º¯Á¦ÇÏ´Â ÇàÀ§´Â Çå¹ýºÒÇÕÄ¡¶ó°í °áÁ¤Çß´Ù. ±×ÇØ ¸»¿¡ ¿ÜÈ¯À§±â°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ±â¾÷µéÀÌ À§±â¿¡ ºüÁöÀÚ ÅðÁ÷±ÝÁß°£Á¤»êÀ» ÅÃÇÏ´Â ±Ù·ÎÀÚµéµµ »ý°Ü³µ°í, ³ëµ¿ÀÚ¿¡°Ô À¯¸®Çß´ø ÅðÁ÷±Ý´©ÁøÁ¦µµ Á¡Â÷ »ç¶óÁ³´Ù. ±× °á°ú 30³âÂë È¸»ç¸¦ ´Ù³àµµ ÅðÁ÷±ÝÀ¸·Î´Â 100³â Àå¼ö¸¸¼¼ ½Ã´ë¸¦ °ßµô ¼ö ÀÖÀ»Áö È®½ÅÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÆ´Ù.
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