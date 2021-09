‘전략무기’ 상징 리병철은 어디로…상무위원→군수공업부장→?

▲ 북한 군서열 1위였던 리병철, 금수산궁전 참배서 셋째줄로 밀려나

김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 27주기를 맞아 노동당 고위간부들과 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 참배에는 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 조직비서, 김덕훈 내각 총리 등 당 정치국 상무위원들이 김 위원장과 함께 맨 앞줄에서 함께했다. 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장은 셋째 줄로 밀려났다. [조선중앙TV 화면] 2021.7.8

[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스